高雄江姓男子不滿向父親索討金錢未果，竟傳LINE訊息威脅江父「死無葬身之地」、「找人送你上西天」，還傳送手槍照片，江父害怕之餘只好大義滅親、報警提告。江男辯稱只是關心父親的生活，希望篤信佛教的他功德圓滿。高雄地院考量江男已向父親道歉，依恐嚇危害安全罪判2月，緩刑2年，並命其禁止對父親實施家庭暴力，並接受法治教育課程，可上訴。

江男與父親因為財產分配、保險理賠等問題長期不和，江男甚至常向父親伸手要錢，父親因無多餘的錢給他，便遭到江男怨恨。2013年5月21日，江男在自己的住處，用LINE傳送多則惡意訊息給父親，內容包括「我收到消息絕對讓你死無葬身之地」、「你不用繳房屋稅，我來繳遺產稅比較實在」、「沒多餘的錢給我那就可以去找上帝喝咖啡」、「早死早投胎轉世以免危害人間」、「你也最好別讓我在高雄市遇到，我怕我控制不住找人送你上西天」等，還附上一張手槍的照片，說是在玩具店看到的「好玩的東西」。

江父收到這些訊息後感到極度恐懼，擔心自己的生命安全受到威脅，便向法院申請暫時保護令，並報警處理。警方將江男傳喚到案，江男卻辯稱自己沒有恐嚇的意圖，只是想關心父親的生活，並希望他能功德圓滿，所以用了一些「比喻」的說法，手槍也只是模型槍，沒有殺傷力。

法院審理後，認為江男的辯解不合常理，他所傳送的訊息，明顯是刻意挖苦、嘲諷，及恫嚇欲加害他人生命、身體的情，客觀上足以使他人心生畏懼，構成恐嚇危害安全罪。

法官認定江男的行為也屬於家庭暴力的一種，考量江男犯後坦承犯行，已向江父道歉，江父也同意給予兒子附條件的緩刑機會，最後依法判2月，緩刑2年，並付保護管束，禁止對江父實施家庭暴力，並應接受法治教育課程，可上訴。

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