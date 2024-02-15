2024選戰落幕，柯文哲前幕僚吳靜怡指出，民眾黨主席柯文哲出現劇烈滑坡型崩跌，新任立院龍頭韓國瑜在2月1日聲量已達其8倍之多。柯文哲從此再也不是媒體寵兒，對此，柯文哲今在新春團拜後受訪強調重點不是聲量，如果要純粹只有聲量，那去當網紅就可以了，還是要做該做的事。

前幕僚嗆網路聲量被韓國瑜打趴 柯文哲點一事喊「奇怪」 @ChinaTimes

媒體人黃揚明也認為柯文哲不甘寂寞，要維持聲量，柯文哲無奈表示，自己每天做事的時間都不夠了，還有什麼叫不甘寂寞，他覺得奇怪，來這麼多攝影機（媒體），還問他說不甘寂寞。

由於柯文哲一周去黨團開2次會，是否跟黨團跟主導權？柯文哲回應，中央黨部跟黨團還是每個禮拜要有溝通的平台，趁這個機會大家溝通一下意見，國民黨、民進黨一樣也是有中常會，也是有溝通的時候。

至於接下來如何跟黨團結合做國會攻防，柯文哲表示，動態在變化，隨著時間在進行，慢慢摸索出一套合作的模式。而黨部也即將新設政策會，柯坦言，目前在國民黨、民進黨中央黨部有中央政策會，他認為民眾黨應該要把相關的智庫全部整合，所以有此計畫。

媒體問起今年民眾黨主要目標是強化地方連結，擔心泡沫化問題？柯文哲說，又沒有選舉怎麼會有泡沫化的問題，因為今年沒有什麼選舉，所以就認真做事，把該做的事情一樣一樣做好，立法院的把立法院的事情做好，黨部的把黨部的事情做好，這樣就可以了。

而2026選戰除了立委黃珊珊、黃國昌戰雙北，立委張啓楷將出戰嘉義縣，林國成則是屏東，柯表示，台灣有22縣市，像這種事情，今年是2024，還早啦，這段期間很多情勢都會變化，到時候再講吧。

對於2026選戰藍白是否有機會合作？柯表示，今天是2024的2月，現在問他2026年11月的事，太早了啦。

至於總統、政黨補助款2.6億元要如何使用，柯文哲表示，現在財務長還在重新計算，過去有預算制度，中央黨部用多少、地方黨部用多少，最近因為有確定金額，所以財務部正在重擬3月1日開始執行的今年度預算計畫，都還在規畫當中。