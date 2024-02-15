大年初六開工日，行政院15日上午舉行新春團拜，行政院長陳建仁致詞時提到，過去一年做錯很多事，希望國人多擔待，他也提及，此次選舉三個政黨沒有全贏全輸，朝野一定要團結，國家才能穩健向前、溫暖強韌，現在雖是看守內閣，每天都仍要戰戰兢兢，照顧國人的大小事。

陳揆致詞時指出，開春後上班第一天，看到同仁精神抖擻很開心，相信這是風調雨順、國泰民安的好徵兆。他提到，最近在聖家堂春節彌撒時，太太問今年祈禱是什麼，他說要自我檢討，因為過去一年做錯了很多事情，除了要請天主原諒，更重要的是需要同仁多擔待，也希望國人能夠多擔待做得不好的地方。

同時陳揆也說，希望地球永續、世界和平、風調雨順、國泰民安、社會安定、經濟繁榮、兩岸和平，全民都能健康，太太則打趣稱天主一定認為很貪心、壓力很大，而今年還是會面臨很多國際挑戰，不管是歐洲、中東或東亞也好，甚至南海地區，都會面臨很多區域經濟的挑戰，對台灣而言，不管在哪方面都需要全力以赴。

針對大選落幕，陳揆說，台灣確實是個民主國家，難得看到選舉和諧，成果也讓全民能接受，他說，三個政黨沒有一個政黨是全贏，也沒有一個政黨是全輸，上天的旨意告訴我們，台灣不管朝野，都一定要團結合一，「當我們能夠團結在一起的時候，國家才能夠穩健的向前走，才能夠更溫暖、更強韌。」

陳揆也細數過去政績，他重申台灣在IMD排名第六，世界數位競爭力台灣則是排名第一，其餘包括軍工教育加薪、經濟規模達到這個16年來的新高、公共建設大幅度的增加等等，包含兩岸關係方面，政府做得相當好。

陳揆也提到，雖然現在是看守內閣，但每一天都要往前進，做福國利民的工作，戰戰兢兢地照顧國人日常大小事，希望都把每個人照顧得很好。他最後也再次感謝各部會首長、政委、秘書長、副院長等人過去一年給他很多的幫助，讓一個從來沒有來過行政院的一人，能夠在大家的幫助之下，做得相當的不錯。