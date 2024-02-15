想要消滅脂肪，吃對食物也有幫助。對此，營養師沈宛徵表示，青菜是減肥過程中的秘密武器，並分享5款有助瘦身又方便取得的蔬菜，包括高麗菜、花椰菜、菠菜、大番茄、芹菜。其中高麗菜可說是國民蔬菜，她提到，它含有礦物質鉻，具有調節血糖和消除壞膽固醇的作用。

沈宛徵在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文指出，根據刊登在國際知名醫學研究期刊《PubMed》的研究指出，青菜是減肥過程中的秘密武器，只要吃對蔬菜冬天消滅脂肪也能很簡單，並盤點以下5款，以供民眾參考：

1、高麗菜：每 100克就含有41毫克維生素C，能促進膽固醇代謝。此外，高麗菜還含有鉻可以幫助血液中的糖分正常進入細胞，並刺激好的膽固醇合成，具有調節血糖和消除壞膽固醇的功效。

2、花椰菜：減肥時期的排毒神器，每100克僅25大卡，且還含有大量胡蘿蔔素和類黃酮，能促進身體分泌加速脂肪燃燒的酶類物質。

3、菠菜：水分高、熱量低，含有大量膳食纖維，以及豐富的蛋白質、維生素和鉀，能有效消水腫及幫助肌肉運作和恢復。

4、大番茄：煮熟後可以吃到滿滿茄紅素，具超強抗氧化力，有益於身體新陳代謝，還含有豐富的果膠，能提供飽足感、促進幫助代謝燃脂的生長激素分泌。

5、芹菜：號稱「負卡路里」食物，1根西洋芹熱量僅5.6卡路里，豐富的維生素及纖維，有助於抗氧化、消水腫、清肝養腎。

關於高麗菜，營養師夏子雯曾提醒，其所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘，導致體內甲狀腺素生成產生障礙，因此，不適合甲狀腺功能低下的人攝取；此外，高麗菜中的寡糖類，進入腸道後不易被吸收，腸道菌利用寡糖類做為發酵材料，產生二氧化碳、硫化氫等氣體，就容易有脹氣的狀況，若為腸胃功能不佳者，除了適量食用外，也可以久煮後再吃。