網紅「晚安小雞」12日夜闖柬埔寨「凱博園區」直播，聲稱遭搶劫、毆打，一度失聯，不過事後卻被抓包是自導自演，因涉嫌散布不實訊息，被當地警方拘留。柬國警方預計今（15日）下午召開記者會說明案情。對此，律師劉韋廷表示，晚安小雞恐怕會在當地服刑，直到刑滿以後才會被驅逐出境。

晚安小雞12日開直播，獨闖柬埔寨詐騙集團大本營「凱博園區」，期間疑似遭到持槍園區人員搶劫、毆打，一度失聯，親友隨後在網路上求救，隔天他卻無預期再度開啟直播。事件驚動柬埔寨西港省長，在臉書發文協尋。

但他的直播內容引起不少台灣網友質疑，經比對影片畫面，懷疑他是闖入柬國閒置建案爛尾樓，而非電詐園區，痛批他為博流量自導自演。

而我刑事局向柬警查證，他已因涉嫌散布不實訊息，被當地警方拘留。警方透露，柬警若認定晚安小雞造謠，恐涉犯「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」3罪。柬國警方預計在今（15日）下午舉行記者會說明。

對此，律師律師劉韋廷表示，晚安小雞涉及散步不實罪、誹謗罪等罪名，會在柬埔寨被警方訊問，也要接受當地法院審判、服刑，直到執行完畢以後，才會被驅逐出境。

劉韋廷也在臉書上補充，晚安小雞涉犯的罪嫌，依照當地法律，最多是3年以下有期徒刑的案件，因此這種國外犯罪，台灣刑法不會予以處罰，不過，因為影片散布的受眾是台灣人，確實影響台灣社會秩序，可以依照社維法裁罰。