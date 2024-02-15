一名40歲上班族，在公司健身房跑步，突然倒下失去心跳呼吸，送醫急救才救回一命，醫師發現男子其實早在半年前健檢，就知有三高問題，卻不在意，直到這次差點喪命，才讓他正視健康，經勵行運動與調整飲食，餐餐改吃燕麥取代白飯，半年後，三高大幅改善。

新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在「健康晚點名」中分享此案例，他指這名中年男子，到公司健身房做運動，運動到一半，頭有點暈，接著倒下去，公司護理師過去看，發現男子完全沒有心跳，就是猝死，電擊後送醫，被證實是心肌梗塞。

陳冠任說，我們人心臟有3條主要供應的血管，男子才40歲，因有著三高，有兩條血管完全不通，另一條塞一半，也就是3條血管，只有0.5條通，我們用心導管幫它打通後，救回男子性命，回頭再來看男子的膽固醇，非常的高。

男子則稱半年前即在公司健檢，發現自己有高血脂等三高問題，他心想沒什麼特別不舒服，就沒理會，接著就是發生上述險些猝死意外，陳冠任要求男子力行運動與飲食控制，半年後再來看，三高情況都有改善。

要降血中壞膽固醇，陳冠任說，要少吃膽固醇高的食物，例如紅肉、動物內臟，與含有反式脂肪的餅乾、乳瑪琳，主食可採燕麥、五穀類的糙米、雜糧饅頭等，像他有幾個30多、40歲三高患者，三高沒有高到離譜，但在勵行餐餐都改吃燕麥後，半年後血壓、血糖、血脂都恢復正常，吃燕麥確實可行。

陳冠任說，少吃不好的東西，人體內低密度膽固醇（壞的膽固醇）會下降，但很難提升血中的好膽固醇，運動卻可以提升血中好的膽固醇量，建議一周至少3天運動半小時，做到會流汗有點喘程度，且要持之以恆，有助增加血中好的膽固醇，有助於運送壞的膽固醇回肝臟再代謝出去。

此外，陳冠任也提醒，網路有流傳心肌梗塞時，可用札指頭放血、捶胸等方式來急救，這全是錯誤的觀念，心肌梗塞是指心臟血管塞住，這時要快送醫以心導管導打通才能救命，放血、捶胸反而是在延誤救命時間。