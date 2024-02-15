Eason、筠熹。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》推出「我要當有錢人」主題，邀來何妤玟、劉心語、Eason、筠熹、許得瑋等來賓，當集每個藝人都會抽身分牌，共有3位有錢人和7位窮人，但遊戲過程會有機會交換身分，最終保有有錢人者，可以享用高級無菜單料理和參加獎金挑戰賽，雙重好康燃起藝人的勝負欲，各個更勾心鬥角互猜身分。

節目開場時，孫協志見何妤玟站在許得瑋旁邊，便提醒許得瑋要「小心安全」，首登節目的許得瑋也很有綜藝魂，立馬配合演出用雙手緊抱自己，讓何妤玟看傻眼。分組時，製作團隊推派何妤玟、Eason當隊長，理由竟是兩位是最有「深度」的人，眼見眾人一臉存疑，何妤玟便自豪地說自己是政大外語學院阿拉伯語文學系畢業；而Eason則說自己應該是「近視度數800度」才榮獲隊長頭銜。

擔任隊長可以自選隊員，何妤玟覺得孫協志和許孟哲「文學造詣不高」，所以略過不選，轉而看中小鮮肉許得瑋，王仁甫不禁懷疑她自肥：「她想找個理由可以選得瑋」，峮峮也附和：「她的標準就是她喜歡」。

有一關藝人在草皮上進行兩人三腳踢足球，足球上貼有女星的照片，要依照指定，把球踢進球框，沒想到當王仁甫聽到製作單位說「何妤玟是知性女神」，竟然脫口而出：「她哪是知性，她是『厭星』耶，看了會厭世的女星」，兩人好交情完全很敢開玩笑。另外啦啦隊女孩筠熹則因為玩得太激烈，鞋子意外掉落，王仁甫順勢撿起她的鞋子，竟發現鞋子裡頭有兩塊增高墊，眼見腳下秘密被拆穿，筠熹慌張地拿回鞋子穿上。

另一關則是讓藝人聽電影片段，然後要猜出電影名稱，何妤玟竟只憑配樂和些微背景聲音就猜中，彷彿通靈一般，厲害程度讓原本不想與她同一組的王仁甫大大改觀，還稱讚她是「仙姑」，接著就幫何妤玟按摩輸誠。完整內容就在本周日（18日）晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。