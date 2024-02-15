據CNN報導，有多個消息來源指出，美國最新情報顯示，俄羅斯具備了在太空中部署反衛星核武系統（nuclear anti-satellite system），並已向國會和美國的關鍵盟友進行簡報。

有聽完簡報的國會議員表示，情況嚴重到應該將其解密並公開；但有多位在場的資深國會議員14日強調，儘管情報令人擔憂，但並不對美國或其利益構成立即威脅。

據三位熟悉該情報的美國官員表示，該系統仍在開發中，尚未進入太空軌道，該技術的進展程度尚不清楚。另一位美國官員則表示該系統並不涉及用來攻擊人類的武器。

Foxnews 14日稍早報導，美眾院情報委員會主席特納（ Mike Turner）14日發表聲明，表示「眾議情報委員會已向所有議員提供了一份涉及嚴重國家安全威脅的訊息」。特納在聲明中補充說：「我要求拜登總統解密所有與這一威脅相關的信息，以便國會、政府和我們的盟友能夠公開討論應對這一威脅所需的行動。」

Foxnews並綜合了各消息管道顯示，特納所指的威脅是有關俄羅斯與太空有關的發展，但並無立即危險。

在特納的聲明發出數小時後，共和黨眾議院議長強生試圖平息這場混亂，告訴記者沒有示警的原因，並表示他至少自一月以來就已經知道這一情報。強生說：「我們只是想向大家保證，穩健的人正掌舵。我們正在處理這個問題，沒有必要驚慌。」

國家安全顧問蘇利文14日也表示他先前已經安排了15日向眾議院兩黨領導人包含特納進行相關簡報，特納卻提前公開了情報的存在令人驚訝。