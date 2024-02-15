春節連假已結束，今（15）日初六第一天開工，許多公司行號除了拜拜外，也會發放「開工紅包」，意味祝福員工一年工作順利。命理師柯柏成提到，民眾拿到開工紅包別急著花，建議放到過完元宵再取用，空的紅包袋則可留下來催旺財運。

命理師柯柏成在臉書粉專表示，開工紅包金額多寡不重要，建議至少放到元宵過後再取用，空的紅包袋繼續留置催運，直到來年除夕前再回收，可在紅包袋外寫上公司文化精神、老闆激勵話語，或鞭策自己事業的格言，如果想偷懶，只寫名字也行，不過催運效果會有些差異。

柯柏成提醒，催運法不可招搖，紅包袋放在多人來往的場所需完全遮蓋，可放於辦公桌的桌墊下、電話機下或辦公桌抽屜內，不小心被人看到也無需介意，重新放好即可，工作地點若不方便，置於家中的書桌、床頭櫃上右前方，或是枕頭底下、枕頭套裡，也能催旺一年財運。

若是沒有收到開工紅包，可選一個過年期間收到的紅包用於開運，像是學生就不太可能拿到開工紅包，在空的紅包袋上寫「學業進步」、「錄取某間學校」等，寫出具體的學業願望，放在書桌抽屜即可。