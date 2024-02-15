一名女子近日利用超市一款現成的花枝蝦漿做料理，獲得網友關注，許多婆婆媽媽們也分享自己獨有的烹調方式，指這款花枝蝦漿能變換的菜色非常多，包括月亮蝦餅、花枝蝦餛飩、花枝蝦丸等，上桌立刻被家人吃光。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，超市販售的花枝蝦漿是年菜的好幫手，她將乾香菇泡開、擠上一球花枝蝦漿，再用電鍋蒸熟，用鹽、糖、蠔油及白胡椒調味，淋在蒸好的蝦球上，一道菜就瞬間完成。

根據原PO上傳的照片來看，一條花枝蝦漿15G售價是108元，她大讚該款蝦漿好吃又萬用，任何跟蝦有關的料理都可用它來變化。

過去曾有不少女網友在網路分享花枝蝦漿的料理方式，變出不同的菜色，包括將花枝蝦漿擠在蛋餅皮，放在平底鍋，煎熟後就變成月亮蝦餅、擠一坨煎熟撒上胡椒，就成了香煎花枝蝦餅、捏成球狀丟進火鍋裡煮，變成花枝蝦丸或包在餛飩皮內當內餡等都很好吃，各種作法讓婆媽們直呼輕鬆就能完成一道菜，且一上桌秒被嗑光，很有成就感。