宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁一月營收，連7個月年增，對今年的期許是「穩行高處、注意庫存」。也就是在營收上一直都有年對年的成長。一月宏碁新事業占比達40%是歷史新高，意味著宏碁轉型已經成功、而且女性主管做得很好。

施振榮表示，雖然他已從宏碁退休，但沒從社會退休，至今仍持續善盡個人的社會責任（PSR），並持續挑戰困難、突破瓶頸、創造價值，為的就是希望能為社會做出更大的貢獻。

施振榮指出，過去台灣曾在全球半導體（台積電）與個人電腦（宏碁）產業啟動了典範轉移，在產業從垂直整合走向垂直分工的大趨勢下，讓台灣在全球產業供應鏈中扮演關鍵的角色。此值全球推動淨零碳排的大趨勢，施振榮也呼籲說，台灣要順勢造勢，要借重科技島過去多年累積的基礎，不斷創新。

目前在推動淨零碳排的這個領域，施振榮主要透過他共同發起創辦的庫得科技進軍電動物流車巿場，希望以創新的商業模式啟動電動車的典範轉移；此外在零碳排船領域，施振榮則與其國際友人Gunter Pauli共同創辦了保利馬公司，並再次擔任董事長，希望啟動船舶巿場的典範轉移。

至於在推動科文(又又)融方面，他也指出，台灣未來的新願景就要以成為世界的「創新矽島」（Si-innovation）為定位，打造台灣成為東方矽文明（Si-vilization）的發祥地。施振榮表示，過去台灣因為促進3C產品普及化已對世界的物質文明做出貢獻，但硬體只是載具，載具上的內容更與文化及生活息息相關，因此期待未來在矽科技的基礎上，台灣應當仁不讓，要讓來自台灣文化藝術的精神文明，也能對人類文明做出更大的貢獻。