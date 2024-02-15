高雄47歲的任姓男子開車時，不爽遊覽車司機按他喇叭，不但逼車還亮槍威脅。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄47歲的任姓男子開車時，不爽遊覽車司機按他喇叭，不但逼車還亮槍威脅，遊覽車司機當場報警。警方調閱監視器循線找到任男，發現當時同車的鄭姓女友外套藏有毒品，全案依違反恐嚇、毒品等罪嫌將2人逮捕送辦。另針對任男危險駕駛、懸掛他車號牌及牌照業經註銷無牌仍行駛等交通違規部分，也將依法舉發並移置保管車輛。

13日下午，鼓山分局龍華所員警接獲報案稱有行車糾紛遭恐嚇，員警獲報後火速趕赴現場，遊覽車陳姓司機表示，當時他剛載完旅客後正要返回休憩，沿鼓山區美術館路行駛近馬卡道路時，途中因遇任男駕駛的自小客車突然急煞而對其按鳴喇叭，然而任男因此心生不滿而併行至陳男車旁，向陳男秀出鎮暴槍恐嚇後即逃離現場。

警方透過監視器循線追蹤，發現犯嫌車輛竟是懸掛他車號牌，最後僅花費4小時不到就迅速查獲駕駛任男與乘客鄭女。警方盤查期間，鄭女稱「外套都是寵物兔毛」試圖要將外套交由家人帶回，所幸警方以「天氣寒冷」為由留下外套，並持續深入追查。鄭女見紙包不住火，才向警方坦承外套口袋內藏有毒品。

員警最終在現場共查扣鎮暴槍、空氣鋼瓶、塑膠子彈以及毒品咖啡包、K他命、安非他命、海洛英等證物，全案警詢後依違反恐嚇、毒品等罪嫌將2人逮捕送辦。另任男危險駕駛、懸掛他車號牌及牌照業經註銷無牌仍行駛等交通違規部分，也將依法舉發並移置保管車輛。

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