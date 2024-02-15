國民黨立院黨團發起連署，要求立院提前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就農曆年前爆發瘦肉精事件進行專案報告。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說，今天會把黨團所有成員的連署送到院會，國人健康不容退讓，希望17號能夠開臨時會，但也尊重立法院長韓國瑜明天召開的朝野協商。

傅崐萁今參加新春團拜，受訪時說，新的一屆立委報到後，國民黨團枕戈待旦，為全國鄉親做好所有應盡的工作跟責任，尤其此時此刻，國人的健康絕對不容退讓，所以希望陳建仁能夠針對食安問題，八年總檢討，給國人鄉親清楚報告。

傅崐萁表示，今天會把黨團所有成員的連署送到院會，並在明天由韓國瑜召集朝野協商。他說，不只要表達人民健康零容忍，孩子的成長一定要好好的培育他們長大，國人過去聽到民進黨在野時，在任何事情上強調國人健康不容退讓，今天民進黨執政換了位子換了腦袋，國民黨會堅持國人的健康。

另外，傅崐萁也說，有很多重大議題，會期開始國民黨會全力為民做好把關工作，國會改革也會強力推動，畢竟中華民國在台灣75年來第一次三黨不過半，如果有這樣的契機來推動，能真正成為先進國家，讓官員貪腐無所遁形，每位國會議員都能夠獨立行使職權，我想任何的法律都可以改，尤其人民支持的更要全力推動，全國有超過7成民意希望國會改革一定會順應主流民意推動國會改革，推動相關法案。

至於人事同意案，傅崐萁說，現在不像過去贏者全拿，必須要有各方面專業的領域，也不是清一色的民進黨黨官，只聽黨意，派任這些獨立機構委員，未來所有的人事就是要陽光透明，全部都記名，而且要負責，一定要適才適所，真正的國家公共財，我們非常歡迎到政府單位任職。

傅崐萁認為，臨時會關係到國人的健康，不會因為民眾是否關注來當作議題發動導向，而是以人民根本食安健康，以及未來如何兼顧人民主要的日常生活當中，民以食為天，能夠得到最好的照顧，這才是國民黨要全力關注的民生問題。

傅崐萁強調，17號希望能夠開臨時會，也尊重韓國瑜明天召開的朝野協商，國民黨團已經準備好，為國人一起共同打拼，讓台灣的明天會更好，讓龍年是真正陽光普照的一年。