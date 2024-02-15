金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄，不慎翻覆導致4人落海，造成2死，大陸國台辦隨即指出這是「一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，外界憂心兩岸情勢再度升溫。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤說，對於驅逐過程不幸事件，表達遺憾，但也呼籲陸方請漁民不要跨界、非法捕撈，問題徵點在陸方漁民應停止到我方海域非法捕魚行為。

吳思瑤說，此事向海巡署了解，非法捕撈大陸漁船愈來愈多，讓台灣海域漁民不堪其擾，非法越界捕撈不僅傷害漁民權益，破壞海洋資源，更造成安全疑慮，去年更有非法捕撈的大陸漁船對我方進行非常危險性行為，海巡署基於保障漁民安全，捍衛重點海域界線，勢必要依法行政作業。

吳思瑤強調，海巡署依法行政，國人應當支持，這也是漁民期待的，保護漁民就是國家責任，而立法院跨黨派立委，尤其是藍營立委都有提案要求，像是審議113年中央政府總預算案，外島立委陳玉珍就領銜提案要求針對金馬等海域，國家應當超前部署，彈性職務調度，提升查緝陸籍和外國籍漁船越界的情勢，確保海域漁業資源，保護漁民權益。

另外，民進黨團副幹事長洪申翰說，金門馬祖很多鄉親居民長期受到陸方非法越界侵擾，常常向民代陳情投訴，希望加強海巡、岸巡能量，但陸方這幾年不僅越界捕撈，金馬澎抽砂船案件也造成國土安全重大危害，立法院將會全力支持造艦造船等協防違法行為，相信跨黨派都會支持。

洪申翰強調，國台辦說會傷害兩岸傷害兩岸情感，這真的是「提籃假燒金」，真正的原因是陸方疏於管理，睜一隻眼、閉一隻眼，放縱漁船侵害金馬居民權益，這完全是顛倒因果的說法，金馬民眾絕不會服氣，希望國台辦收回這句話，好好管理自身漁船、非法作為，這才是負責任大國應該做的事，而非做吃豆腐的行為。