資深藝人甄珍與兒子劉子千（現改名為：章立衡）去年被劉家昌開砲點名奪產，劉家昌更痛批親生兒子改名換姓沒跟他說，又指他「39歲的男人，沒做過一天事」，甚至稱甄珍「陪著兒子到北京做宣傳，在旅館竟幫兒子叫妓，這是做母親能幹的事？」，引來章立衡提告。近日逢農曆春節，噤聲已久的章立衡終於發文了，寫下18字向大家拜年，心情似乎不受影響。

對於劉家昌的抹黑，章立衡先前在臉書反嗆：「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親搞敲詐與勒索，那是痴人做夢！我母親已表達得很清楚，法律程序一定走完！」決定大義滅親提告爸爸。近日農曆新年，章立衡除了連分享多首歌曲的Youtube連結，更曬出賀圖說：「恭祝新年吉祥，大吉大利，闔家歡樂，幸福美滿！」

章立衡久違發文。（圖／翻攝自Jeremiah 章立衡臉書）

劉家昌去年10月因獨自進醫院動攝護腺手術，想到和前妻翻臉的風波，忍不住發長文揭露：「一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手，被逼得要面對，就實話實說了」，痛批甄珍母子爭產，又批前妻「離婚後竟對媒體說：她心裡愛的是另一個男人，叫做謝賢。要臉的人能說的出口嗎？」

甄珍、章立衡現身朋友聚會。（圖／翻攝自汪曼玲微博）

而章立衡揚言提告，想透過司法還原自己的清白後，隔月他分享蒙古重金屬樂團「九寶」的歌曲，說：「謝謝全部一直以來支持我的朋友也謝謝一直以來不支持我的朋友，沒有了你們，我就完全沒有朋友了！」並不小心打卡洩漏人在大陸遼寧省大連市。近期資深媒體人汪曼玲分享和一群老友聚餐，甄珍母子也現身，眼神看來有些憔悴，但也讓粉絲鬆了口氣，直言好久沒看到甄珍。

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