全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，客戶訂單持續升溫，東陽1月合併稅前盈餘為5.5億元，較去年同期成長超過11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，繼去年9月創高峰後，1月再度改寫史上最賺單月紀錄。
東陽表示，OEM、AM迎接市場需求，公司不斷整理整頓，擴增產能優化產線，生產高品質產品，穩定出貨，滿足客戶旺季需求。
東陽(1319)2024年1月合併稅前淨利5.5億元，年成長11.7倍，每股稅前盈餘為0.91元，今天盤中股價走高。
全球汽車碰撞零件需求上升，加上旺季暢旺，客戶訂單持續升溫，東陽1月合併稅前盈餘為5.5億元，較去年同期成長超過11.7倍，每股稅前盈餘0.91元，繼去年9月創高峰後，1月再度改寫史上最賺單月紀錄。
東陽表示，OEM、AM迎接市場需求，公司不斷整理整頓，擴增產能優化產線，生產高品質產品，穩定出貨，滿足客戶旺季需求。
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