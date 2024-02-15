台銀今日舉行新春歡慶活動，董事長呂桔誠今日表示，今年的景氣「穩健前行」，不同的產業面對不同機會與挑戰。

今年景氣之所以可以加溫，呂桔誠以過年期間用餐經驗為例，南部餐廳都不太好訂，而台北他去過餐廳晚上幾乎都是可以賣兩輪，很快就翻桌了。去百貨公司時也感受到大家比較願意去花費與消費。

主計總處預估今年經濟成長率大約3.3％，呂桔誠個人也蠻贊同主計處的看法，開年以來大家都可以感受到加溫的感覺。