國民黨今舉行新春團拜，主席朱立倫致詞時盼團結所有力量，在黨內各方帶領下，針對民眾期待的法案都能一一通過。他也強調黨內年輕化改革的重要，並直言「歡迎大家來取代我們，我們讓更多年輕人成為國民黨未來的新希望」。

朱立倫今天偕同秘書長黃健庭等黨務主管參加新春團拜，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、立法院黨團總召傅崐萁以及多位立法委員、中常委等也與會相互祝賀。

朱立倫致詞時表示，國民黨在台灣15個執政縣市要團結一致，這15個縣市需要國會54席立法院黨團作為其最大支持與後盾，把縣市長政見一一落實與實現，過去執政縣市受到不公不義的待遇，盼未來在立院黨團強力監督與支持下，能獲得更好的支持，展現為民服務、打拚的決心。

朱立倫強調，國民黨縣市長都是非常優秀、努力、認真，呼籲大家一起全力支持，透過黨的平台團結所有力量。

朱立倫也許下國民黨新年的新希望，就是要團結所有力量，國民黨在國會成為最大黨，在韓國瑜院長、江啟臣副院長帶領下，國民黨黨團要團結一致，針對民眾期待改革的所有法案都能夠一一通過。

他說，即將展開的國會第一會期要展現出團結與戰鬥力，共同為民眾打拼，要真相、要正義、要公平的決心，希望重要改革法案與民生法案都能一一通過。

朱立倫也指出，新年新希望，盼國民黨能夠更年輕化，更多接班人，更多年輕梯隊願意加入國民黨，「歡迎大家來取代我們，我們讓更多年輕人成為國民黨未來的新希望」。

朱立倫稱，希望國民黨要不斷改革，爭取更多年輕世代加入國民黨，取代他們，讓年輕世代成為主角，這是重要努力目標。「一代接一代，一棒接一棒」。

他提出，立院黨團每位委員招聘助理時，都要當作未來重要培養的對象，可能是未來立委、議員、執政團隊重要成員；同樣地，縣市長也要不斷要培養更多接班人與優秀人才。黨要不斷讓年輕人加入，成為立院黨團或執政縣市的重要成員，為將來重返執政而努力。

「持續以培養年輕人當作最高目標」，朱立倫認為， 「所有長輩做年輕人啦啦隊，我們不該成為主角，應該成為他們最大助力，我也是用此決心，國民黨才會一棒接一棒、一代接一代」，會更有希望。

朱立倫強調，國民黨靠的絕對不是任何有形的力量，而是無形的信念，希望大家團結一致，共同努力，相信未來一定會獲得更多民眾的支持。

馬英九則表示，今年年初的總統選舉，國民黨雖然失利，但在朱立倫的領導下，成功穩住了立法院的席次，讓國民黨重回國會第一大黨的地位。現在立法院韓國瑜院長、江啟臣副院長，都是國民黨推出的優秀的人選；他期許國民黨立法院黨員在他們的領導之下，提出有利民生、兩岸和平的法案，不負選民所託。

馬英九指出，國民黨身為最大在野黨，未來在中央一定要精誠團結，強力監督新政府；在地方執政的縣市首長，施政要能夠得到民眾支持，並呼籲大家團結所有的力量，重新出發，讓中華民國在新的一年「風調雨順，天災少；國泰民安，出口多」。