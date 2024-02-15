40歲女星劉香慈演出夯劇《新兵日記》爆紅，受封「最美士官長」，她2016年與永信藥品第三代鍾威凱結婚、育有2子，上月10日驚喜宣布懷孕3個月，即將迎接第三胎，而劉香慈昨（14）日情人節分享老公得知她「兩條線」的反應，直呼遭到暗算：「他淡定的那抹微笑，好像有任務達成的喜悅感！」

劉香慈發文透露當初發現懷孕的趣事，當時先知道的人是妹妹劉方慈，因為她老公出差，所以先拿2021年就過期的驗孕試紙測，沒想到迅速顯示兩條線，妹妹笑的樂不可支，後來劉香慈又拿了新買的試紙測試，老公看到結果後，立刻露出開心的笑容，她震驚問：「你是不是暗算我！！」因為之前兩胎時，老公從來沒有像電影演的那樣，抱著她旋轉說：「我要當爸爸了！！」當然這次也沒有，不過「可是他淡定的那抹微笑，好像有任務達成的喜悅感！」

確定懷孕後，她也告訴經紀人這個喜訊，也便之後調配工作，她告訴經紀人：「我確診了，兩條線。」經紀人則回：「是第一次嗎？等一下，你是說哪一種確診？」原本經紀人以為是新冠，問完馬上意會過來是懷孕，非常有默契。

事實上，劉香慈2016年11月27日與永信藥品總經理鍾威凱（Vick）結婚，2017年產下一子，2020年次子誕生，如今她三度宣布懷孕，即將升格為3寶媽，讓全家人喜悅不已，同時劉香慈將舉辦寶寶性別趴，還將知道寶寶性別的重責大任交給妹妹劉方慈，劉方慈也表示，她拆開信封當下就覺得很開心，但對於寶寶性別三緘其口，就怕走漏消息、讓寶寶性別趴少了驚喜。