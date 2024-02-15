統計過去10年數據，台股開紅盤當日上漲機率達70%，開紅盤後5日。及20日更高達80%，今(15)日台股開盤也跳漲逾600點，創歷史新高。國泰永續高股息(00878)經理人游日傑表示，要長期持有、建立穩定現金流的商品，挑選時應注重「持久度」，不能只看近期的配息率，應選擇連續多年穩定配息，且100%填息的標的，除了能避免配息「左手換右手」的疑慮，也能讓投資人抱得安心，實現被動投資的真諦。00878成立三年多來，已連續配發13季配息且次次完成填息，以去年的配息紀錄來看，平均填息天數僅4天，讓配息真正進到投資人口袋。

躍升為「國民ETF」的00878，近期討論熱度居高不下，常見股民詢問「00878現在這個價格是否太高，不適合此時進場？」，經理人游日傑表示，股市高、低點難掌握，縱使股市老手都有誤判的時候，建議新手存股族先透過「定期定額」建立基本部位，待經驗較多時，再適時單筆低點加碼，這樣也不會因遲遲等不到「低點」，而損失時間複利的機會。

以Morningstar數據試算，若從00878成立以來就定期定額持有至2023年底(2020/7~2023/12)，報酬率高達40%以上！據證交所公告的定期定額戶數排行榜，截至2023/12，已有高達21.6萬戶定期定額00878，且排名坐二望一。法人表示，在本次配息助攻下，00878不僅穩坐全台最多受益人的ETF，還可能再創新高，並有望推升定期定額戶數，有機會成為全台最多戶定期定額的ETF，一舉奪得雙料冠軍。