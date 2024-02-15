國民黨立法院黨團立委即將提案，將要求行政院長陳建仁於17日到立法院，針對瘦肉精爭議專案報告。不過民進黨立法院黨團總召柯建銘則批評，1日立法院會期已經開始，沒有開臨時會的空間，更直言「奉勸國民黨不要為求表現而衝過頭」。對此台北市長蔣萬安則表示，立法院邀請行政院對各項議題專案報告天經地義，中央政府還是應該負起責任，清楚地對外界說明清楚。

國民黨立法院黨團在農曆年前就表示，將提案要求立法院於17日舉行臨時會，並邀請陳建仁進行專案報告。不過柯建銘則表示，臨時會是休會期間在開的，2月1日立法院第十一屆第一會期已經正式開始，沒有開臨時會的空間。除非韓國瑜重新召開黨團協商，提前開議。柯強調，之前朝野協商已決定20日開議，當天也已經邀請陳建仁到立法院做「食安專案報告」。

對此蔣萬安15日上午接受訪問時，直言不管是瘦肉精的事情，或是去年進口蛋的爭議，台北市政府的立場一直都是從嚴把關，北市府也會跟其他各縣市政府做好聯防工作，中央也應該要在源頭做好把關以及查緝，中央跟地方共同努力。

針對召開臨時會、邀請陳建仁專案報一事，蔣萬安則直言，立法院監督中央政府的施政，邀請行政院對各項議題來做專案報告天經地義，所以這個部分我們希望中央政府還是應該負起責任，清楚地對外界說明清楚。