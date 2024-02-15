台股金龍年騰躍，權王台積電（2330）領軍衝鋒，早盤最高一舉衝破700元大關、達709元，市值飆破18兆元，半導體設備龍頭廠ASML喊話晶片業已觸底，將開始出現復甦跡象，以台積電為首的半導體族群獲投資人積極搶進，「高含積量」ETF也吸金，占比最高的富邦科技（0052）勁揚逾半根停板，同步改寫新天價，富邦公司治理（00692）、國泰台灣5G＋（00881）也強漲逾3％。

台積電超狂！台股春節休市期間美股利多源源不絕，AI相關族群強勢飆漲，AI 之母輝達（NVIDIA）市值更超越Google母公司Alphabet，躍居美國市值第三大公司，為台股AI相關族群開紅盤氣勢打上強心針，AI指標台積電也開高跳空大漲，衝上709元改寫歷史新高，內外資機構對台積電觀點全面正向，推測合理股價共識達7字頭以上。

而台積電表現優異，相關納入台積電且持股比重高的ETF也「紅不讓」，富邦科技台積電占比近58％為台股ETF最高，股價也跳空大漲，盤中勁揚5.15％，突破140元關卡最高達145元，同步改寫歷史新天價；另元大台灣50、富邦台50兩檔指數型ETF，持股台積電比率也達49.67％、49.5％，盤中上漲3％～5％，元大電子也上漲3.8％。

此外，富邦公司治理、國泰台灣5G＋、群益台ESG低碳50、新光臺灣半導體30、元大臺灣ESG永續、國泰台灣領袖50、永豐智能車供應鏈、FT臺灣SMART、兆豐藍籌30等，台積電持股占比也高達3成以上，漲幅則介於2％～3％。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，美股輝達、美超微股價表現亮眼，為台灣AI相關類股帶來激勵效果，加上今年全球半導體市場重返景氣擴張的上升周期，全球股市對半導體樂觀情緒升溫，建議投資人金龍年可將投資焦點擺在半導體族群，或鎖定由台積電、聯發科、世芯-KY等重要指標股組成的台灣半導體ETF，作為掌握台股景氣「兔躍龍升」的領漲型台股ETF首選。