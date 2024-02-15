新竹1名80歲的黃姓婦人患有高血壓、輕度失智症、憂鬱症及退化性關節炎，過去1年來多次在行走間跌倒，家人因擔心陪她到醫院就診，醫師藉由詳細診察後，調整藥物及安排整合照護後，頭暈與跌倒情形減少，較願意與家人一起出門，生活品質獲得改善。

黃姓婦人本身患有高血壓、輕度失智症、憂鬱症及退化性關節炎等病史，長年在心臟科與精神科門診就醫追蹤。過去1年來，黃婦曾多次跌倒，地點包含家中廁所、家門外防火巷與戶外等處，共通點多為行走間跌倒，家人因擔憂陪她至新竹台大分院新竹醫院老年醫學部就診。

經醫師問診發現黃婦有跌倒前頭暈症狀，跌倒時間不太一定，白天及晚上都有發生過，跌倒後需旁人攙扶，無法自己站起之情況。新竹台大分院老年醫學部醫師蘇柏維藉由詳細診察，發現病人在身體檢查、步態與神經學檢查方面皆無發現明顯異常。

醫師仔細回顧黃婦的用藥發現，約8個月前，病人因睡眠障礙問題，開始使用安眠藥，此後家人便偶爾會聽病人提及頭暈症狀；同時測試她5次起立坐下所花時間，共需18秒，疑似有肌少症表現。經與病人及家屬討論後，決定將原本使用較長效的安眠藥暫停，改為使用較短效的藥物，並鼓勵提升飲食蛋白質攝取，以及轉介復健科強化肌力訓練。

黃婦在調整藥物及安排整合照護後，頭暈與跌倒情形減少，也降低了跌倒的擔憂，較願意增加活動量及與家人一同出門。蘇柏維指出，老年人跌倒是常見且嚴重的健康問題，除了單次跌倒造成的傷害外，很可能讓本來就已衰弱的老人，更加劇衰弱與失能的進展。

此外，對於曾經跌倒者，也會加倍再次跌倒的風險。當家中的老人家發生跌倒事件時，千萬別當作是長者老化正常會發生的現象，若有反覆跌倒情況發生，更應考慮至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第1步。

蘇柏維提醒一些預防老年人跌倒發生的撇步，包括定期身體檢查、藥物管理、室內安全、平衡和運動訓練、使用輔具和安全設施及家庭與社區支持系統等。