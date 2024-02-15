北部一名毛姓憲兵士官長，在2019年間因拒絕酒測遭吊照並裁罰18萬元。他吊照後仍無照駕駛進出營區155次，被核定一大過且考績丙，最終被認為不適服現役退伍。他不服提告，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

判決指出，毛姓男子為國防部憲兵指揮部彰化憲兵隊一等士官長。他在2019年10月30日六點半外宿期間，拒絕警方酒駕攔查，遭罰18萬元且吊銷駕照。但他仍然無照進出營區155次。經核定一次大過的懲罰，並評價為丙等，後來召開不適服現役人事評審會，核定不適服現役退伍。

毛提行政訴訟主張，他是休假期間開自家車拒絕酒測，並非陸海空軍懲法罰規定的範圍，且軍方懲處未考量降階獲降級，直接給予丙上考績，違反比例原則；另人評會決議依憑的是不完整資訊的考核報告，刻意忽略對他有利的事項，認為也不合法。

軍方則認為，毛身為士官督導長身分，違失行為有違領導幹部風範，且參酌員警錄影內容，而決議記過，並丙上考績並無違誤，人評會編組合法，也審酌毛的生活狀況、工作態度、受懲罰後有無反省改善等，決議也沒有違失。

北高行指出，軍方人評會組成、審議事項、受評人陳述意見均沒有違反規定，人評會軍事聽取毛和單位主管陳述，再參考考核報告、獎懲紀錄表等資料，綜合考評後以5比0評鑑毛不適服現役，處分沒有違誤，且毛的主張均無可採信，判決毛敗訴，可上訴。