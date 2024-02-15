國民黨立院黨團今將發起連署，要求立院提前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就農曆年前爆發瘦肉精事件進行專案報告。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院常會、臨時會都有憲法規定，國民黨團不要常會、臨時會傻傻分不清，在正式常會前，召開臨時會，這是前無古人後無來者，違反憲政規定，無視立法院內規。

吳思瑤說，憲法第68條對常會時間有清楚規定，立法院每年會期兩次，2至5月、9至12月是常會日期，臨時會是在常會以外的時間，常會時間沒有臨時會這件事，國民黨團連署遞案後，很好奇立法院議事處基於憲法規範可以受理嗎？

吳思瑤也提出立法院秘書長周萬來2006年寫的剖析解釋立法院常會和臨時會規範，吳思瑤指出，內文清楚提及，常會期間沒有召開臨時會這件事，建議藍營黨團副總召讀讀周萬來學術專文，立法委員、國會最大黨團不要連憲法、立委內規都分不清楚。

吳思瑤說，立法院開議日是韓國瑜找各黨協商結論，尊重韓協商結論，也尊重各黨簽字協商結論，20日即將開議，希望「如期開議、如職監督」。

吳思瑤強調，開議後有兩方法，讓陳建仁可以順利快速提出施政總報告質詢，一是利用總質詢時間提出詢答；二是在施政總報告前協商，針對特定主題專案報告，若在野黨想針對食安議題，提出專案報告，民進黨團尊重。