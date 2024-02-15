第2屆中國國際供應鏈促進博覽會將於今年11月26日至30日舉辦。大陸新華社15日報導，目前，第2屆鏈博會官方網站和公眾號線上報名程序已正式開通，已有超過90家中外企業簽訂參展意向書。

報導引述中國貿促會消息，不久前，第2屆鏈博會首批海外路演順利啟動。中國貿促會相關負責人帶隊赴馬來西亞、新加坡、日本、模里西斯、衣索比亞、埃及等國開展了宣傳推介活動。

中國貿促會相關負責人表示，將堅持國際化、專業化、市場化、綠色化辦展思路，繼續在境內外舉辦各類推介活動，不斷擴大第2屆鏈博會的知名度和影響力，廣邀中外知名企業和專業採購商、專業觀眾共襄盛會。

據了解，第2屆鏈博會將設置清潔能源鏈、智慧汽車鏈、數位科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈5大鏈條和供應鏈服務展區，並圍繞這些鏈條和供應鏈服務展區舉辦專題論壇和招商推介、供需對接、新品發布等配套活動。

中國國際貿易促進委員會於2023年11月首度舉辦為期5天的鏈博會。主辦方當時指出，舉辦鏈博會，是因為中共總書記習近平2022年5月曾指出，「維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，做大合作蛋糕，讓發展成果更好惠及各國人民」。