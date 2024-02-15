大年初九（18日）是天公生，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享拜天公相關禁忌，他提醒當天有8件事不可做，以免對天公不敬，尤其不要口出穢言，以免窮酸一整年，或男女朋友在神明面前下毒誓，因為向天公許願最靈驗，不宜恣意妄為。
▌拜天公時間
子時（初八23時～初九1時）最好。
▌拜天公禁忌
1、不可曝曬女性內褲
民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。
2、不可隨便傾倒便桶。
3、不可口出穢言或亂罵髒話。
初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。
4、不可發毒誓
天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。
5、不要說「死」字
天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如我想死你了、愛死你了等字眼。
6、不能指天
初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。
7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」
在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。
8、小孩不可對天空噴水
初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。
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