大年初九（18日）是天公生，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享拜天公相關禁忌，他提醒當天有8件事不可做，以免對天公不敬，尤其不要口出穢言，以免窮酸一整年，或男女朋友在神明面前下毒誓，因為向天公許願最靈驗，不宜恣意妄為。

▌拜天公時間

子時（初八23時～初九1時）最好。

▌拜天公禁忌

1、不可曝曬女性內褲

民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2、不可隨便傾倒便桶。

3、不可口出穢言或亂罵髒話。

初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。

4、不可發毒誓

天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。

5、不要說「死」字

天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如我想死你了、愛死你了等字眼。

6、不能指天

初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。

7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」

在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。

8、小孩不可對天空噴水

初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。