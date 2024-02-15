科技救災再擴大！內政部今指出，行政院已核定6.6億經費，今年能協助全國22個直轄市、縣市消防機關，總計購置88台紅外線熱顯像無人機及88台救災機器人，此外，明年起政院也核定另項計畫，將再砸4億6080萬元協助地方購置紅外線熱顯像無人機72台及救災機器人33台，屆時全國將有無人機421台及救災機器人155台。

行政院會15日邀請內政部報告「推動充實直轄市、縣（市）消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」，行政院發言人林子倫轉述行政院長陳建仁裁示時指出，6億計畫已於去年12月核定，要求內政部消防署持續加強相關裝備使用操作的教育訓練，並納入該案採購合約招標文件，確實履約辦理，提升消防人員救災量能及安全。

目前全國消防機關總共配有無人機261台，救災機器人34台，內政部長林右昌表示，為使第一線消防人員在救災現場資訊及狀況不明的情況下，能先行運用無人機及救災機器人等科技，深入災害現場偵查及火場初步滅火，以降低救災風險，因此政院核定6.6億經費，再協助全國各縣市購置紅外線熱顯像無人機及救災機器人。

林右昌說明，消防人員救災須面臨許多風險及不確定性，運用科技救災，可降低意外的發生，同時兼顧火災搶救的任務需求，像是救災無人機，可應用於山域、火場及水域搜救及即時監控，提供最新的災區影像，讓指揮中心作為決策參考，也能讓前進重災區的救難人員掌握前線狀況。

他說，另在執行化學工廠及長隧道災害、核生化、毒氣洩漏、高科技廠房及鐵皮建物或資源回收廠火災等危險性救災任務時，救災機器人可第一時間代替消防人員深入災害現場，除能精準偵測危害氣體及蒐集火場內部資訊外，也可協助火場周界防護射水，節省人力運用。

林右昌指出，除了今年的6.6億元專款協助地方消防機關購置紅外線熱顯像無人機及救災機器人，行政院另已核定「建構國家安全化學與韌性永續計畫」（114-118年），明年起將陸續協助地方購置紅外線熱顯像無人機72台及救災機器人33台，計4億6080萬元，屆時全國將有無人機421台及救災機器人155台。