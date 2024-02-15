美國參議院於美東時間13日通過援助包含烏克蘭、以色列及包含台灣在內印太地區夥伴的法案，不過美國眾議院長強生喊話封殺該法案，外界擔心是否影響台灣軍備及台美關係是否不夠穩健？外交部北美司長王良玉強調，美國國會對台是跨黨派支持，且美對台安全承諾持續穩固。

美國參議院通過《2024國安緊急補充撥款法案》，將提供953.4億美金援助包含烏克蘭、以色列及涵蓋台灣在內印太地區夥伴。不過法案通過後引起美國眾議院長強生反彈，認為法案中並未對邊境安全有所作為，聲稱將在眾院阻擋法案進入表決程序。

對此王良玉表示，感謝美國國會展現對台的支持，外交部後續也會密切關注法案送交眾議院審議後的發展，她強調，美國國會長期對台灣跨黨派的支持有目共睹，且美國對台灣的安全承諾穩固，未來也會持續在台美雙方堅實友好的基礎上與美國各界友人合作。