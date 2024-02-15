春節到越南富國島旅遊，發生292名台灣旅客遭丟包，交通部長王國材今表示，年代旅遊沒有把行程安排好，非常不負責任，會要求觀光署開罰，可依《發展觀光條例》罰1萬至5萬外，最重還可停業3個月處分。

王國材今（15）日批評年代旅遊不負責任，收了旅客的錢，簽證、機票和住宿都沒有處理好，把人丟包在國外導致旅程中斷，依照《發展觀光條例》可開罰1萬到5萬元；另外年代旅遊還涉及違反《消費者保護法》第36條及38條規定，最重可停業3個月處分，已要求觀光署對年代旅遊重罰。

王國材強調，整起事件，觀光署會跟品保聯絡，協助民眾求償，今天會開始處理，觀光署也會針對整個狀況來調查，最重要的是還給民眾一個公道。

交通部觀光署副署長林信任表示，年代旅遊的爭議已進行行政調查，會盡快調查真相，結果出爐前年代旅遊不得再接客，目前越方也介入調查中，後續行政處理會加速進行，待查清楚後來嚴懲。