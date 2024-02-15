分析師警告，由於中國需求疲軟、國內消費低迷不振以及豐田汽車部分產線停工均顯示經濟復甦之路充滿挑戰，日本本季經濟恐將再現萎縮。

第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）資深經濟學家Yoshiki Shinke表示，尤其引人注目的是作為內需主要支柱的消費與資本支出低迷不振。因缺乏主要的成長驅動力，目前日本經濟仍將持續失去動能。

日本政府周四公布，繼2023年第三季（7～9月）國內生產毛額（GDP）大跌3.3%後，日本第四季（10～12月）GDP與去年同期相比再跌0.4%，遠不及市場預估的年增1.4%，並宣告陷入GDP連2季萎縮的「技術性衰退」。

與上季相比，日本去年第四季GDP萎縮0.1%，延續第三季的季減0.8%，並遜於市場預估的季增0.3%。

儘管許多分析師仍然預期今年日本央行將讓大規模貨幣激勵措施逐步退場，但疲弱的GDP數據可能讓人質疑該央行的預測，即薪資持續上揚將支撐國內消費，並使通膨持續維持在2%目標附近。