民眾黨前立委蔡壁如日前證實接任台中市府顧問，今（15）是首個上班日，不過台中市政府上午舉行新春團拜，卻未見蔡壁如出席，台中市長盧秀燕解釋，團拜是開放市府同仁自發性參與。而民眾黨今也舉行新春團拜也同樣不見蔡壁如，蔡壁如受訪時爆料：「民眾黨什麼時候團拜？也沒人通知我」。

台中市政府今上午舉行新春團拜，市長盧秀燕率局處首長、市府顧問賀年，但不見蔡壁如出席。盧秀燕表示，新春團拜是開放市府同仁自發性參與，未要求同仁必須參加，所以大家如果有公務或另有行程需要處理，當然是以公務為優先，有空的人來參加，例如副市長賴淑惠今天北上出席行政院會，就沒有參與新春團拜。

而民眾黨今也舉行新春團拜，同樣不見蔡壁如現身。據《中天新聞》報導，蔡壁如接受電訪時表示，今天忙著報到，也在熟悉環境，市府同仁正帶著她在每個樓層做環境介紹，要填一堆資料、跑一堆流程，忙著報到所以沒有參加台中市府的新春團拜。

而媒體問及為什麼今天沒有參加台灣民眾黨的新春團拜？蔡壁如回應，「民眾黨什麼時候團拜？也沒人通知我」。