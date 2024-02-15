法務部長蔡清祥與敦品中學學生。（賴佩璇攝）

法務部長蔡清祥致詞。（賴佩璇攝）

法務部長蔡清祥今上午11點新春團拜，他發給各司處福袋讓大家好運迎龍年。現場有敦品中學學生打鼓及北一女鎖舞社演出，氣氛熱鬧滾滾。

蔡清祥致詞表示，回顧過去一年，本部及所屬全體同仁群策群力，展現無與倫比的團隊行動力，無論在修正刑法及犯罪被害人權益保障法；與德國簽署刑事司法互助協議；並推動許多溫暖友善的司法政策，如製作《民法成年指南》、辦理「司法前進校園講座」系列活動、擴大更生事業群網絡等各項重大業務，均獲致豐碩的成果，對於同仁的辛勞與付出，表示個人最深的謝意。

蔡清祥表示，隨著新的一年來臨，為持續落實司法公平與正義，本部將與時俱進推動各項業務，期勉各位同仁，除了繼續在工作崗位上同心協力、全力以赴投入推動各項業務，並從民眾的感受出發，勇於任事，以積極回應民眾對司法正義的期待，再創佳績。再次祝福所有來賓新年快樂、平安吉祥、龍年行大運，謝謝大家！