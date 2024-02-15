集保結算所2023年在市場成長與創新服務帶動下，業務多元發展擴充服務量能，在庫存保管方面總市值達85.37兆元，相較前年增加24.5％，整體股票、債券、票券及基金之全年結算交割作業量達180.8兆元，成長9.7％，成果亮眼。

主計總處日前公布台灣2023年受國際景氣及升息等影響，經濟成長率概估為1.4％，然而資本市場展現強勁的韌性，市場價量齊揚，除上市櫃、興櫃日均成交值合計3,619億元、成長18％外，證券期貨業盈餘998億元，較前年大幅成長5成，整體市場交易活絡。

2024年全球經濟環境雖然充滿不確定性，然IMF指出，在通膨回落和經濟成長穩定的情況下，發生經濟硬著陸的可能性已經降低；此外，國內外主要機構均預測台灣今年經濟成長率將超過3％，復甦力道穩健，金融市場更是推動經濟轉型的重要動能。

集保董事長林丙輝表示，透過創新金融的發展應用，讓全民共享經濟成長的果實，促進普惠金融服務的願景，是集保結算所長期努力的目標。2024年將持續針對「創新普惠」、「智慧韌性」及「永續發展」等三大面向，推動市場發展，並規畫各項具體推動項目：

一、拓展創新業務，落實普惠金融。集保結算所持續加強核心業務數位轉型，滿足市場數位需求，提供多元便捷的創新金融服務，包括推動eSMART數位帳簿劃撥作業平台之全面轉換，開發股票市場結算交割及存券匯撥等帳簿劃撥作業功能；提供ETF收益分配電子通知服務，優化投資人的數位體驗；持續推動境內基金集中清算平台，並規劃投信直客申贖款項之集中收付系統；另提供投資人申請轉換集保e手掌握App更多元便利的管道，彰顯普惠金融新價值。

二、導入智慧資訊，強化資安韌性。集保結算所將持續深化AI創新應用，導入生成式AI工具賦能同仁及優化參加人應用場景；打造開放金融的資料分享平台，提供各項視覺化數據服務，協助主管機關提升監理效能；另辦理新機房資訊基礎環境建置作業，強化電腦機房維運安全及資訊安全監控中心（SOC）功能，增進金融業資安防護能量。

三、助推綠色金融影響力，邁向永續發展。建置金融業碳排放申報平台，提供金融業碳排申報管道及協助主管機關監理功能，另提供機構投資人數位化產製盡職治理報告書服務，增進ESG資訊揭露品質，實踐責任投資；此外集保積極實現綠色淨零轉型，訂定2030年前達成範疇一、二淨零排放目標，推升永續金融。

展望未來，集保結算所將持續深化「創新」、「韌性」、「普惠」及「永續」四大願景，以跨界開放的嶄新作為，持續升級和擴展服務及體驗，深植互利共生的企業文化，並擴大AI創新應用業務，打造更卓越的金融基礎建設，厚實營運韌性，迎向市場變革。