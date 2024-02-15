開春第一天上班日，台南市政府15日上午分別在民治、永華市政中心舉辦新春團拜，市長黃偉哲除慰勉市府團隊過去一年防治登革熱辛苦、籌辦全運會及台南400，期待台南400包括台灣燈會等活動辦好，社宅及「1區1特色公園」等建設也將陸續完工。

黃偉哲今天上午接連在民治、永華市政中心舉辦「龍喜利來」新春團拜，他提到，今年全市各地分別舉辦燈節活動，包括月津港燈節、龍崎空山祭、左鎮燈節、新營波光節，2024台灣燈會安平燈區等等，各地湧現觀光人潮，高鐵燈區將於元宵節啟燈。其中新營波光節是他任內首辦，頗獲好評，另龍崎空山祭今年參展人數也將將創新高，他感謝同仁努力提供高品質觀賞環境，證明台南是全國觀光勝地的第一招牌

他也特別慰勉市府同仁過去一年辛勞，尤其除了新冠疫情、去年台南更面臨登革熱疫情，大家都相當辛苦投入防疫，且去年也辦理全國運動會以及台南400及台灣燈會等各項籌備工作，目前台灣燈會正辦理中，安平燈區從2月3日啟燈以來，已有306萬人次參與觀賞，期勉大家在新的一年共同努力，繼續為市政提出更好的成果，提升施政品質。