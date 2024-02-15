藍營人氣明星、新科立法院長韓國瑜自高雄市長職務退下後，沉潛4年後再度崛起，外界都相當關注他接下來在立法院的表現，港媒今(15日)對此分析，這次韓重回高點，明顯感受出他的「謹慎」。

歷經北農總經理、參選國民黨主席、高雄市長、總統的韓國瑜成為立法院長後，人氣重返高點。據《中評社》今分析指出，韓這次重回高點，明顯感受出他的謹慎，接下來四年如何率領國民黨在三黨不過半的立法院制衡民進黨執政，甚至起到穩定兩岸作用，都牽動台灣政壇及局勢變化。

但該篇分析也直言，接下來擺在韓國瑜面前的考驗其實並不少，第一個關卡就是20日開議日，在藍綠白三黨都不過半的情形下，接下來各種議題，藍白合或是綠白合都有空間，這都讓政治板塊移動充滿不確定性，而韓如何發揮熱情、真誠的長處，達到面面俱到的效果，都考驗著政治智慧，也牽動未來政壇的變化。