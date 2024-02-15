「燕子」新春報喜 盧秀燕：中市市民光榮感奪冠

大年初六開工日，台中市府15日上午在陽明市政大樓舉行新春團拜，台中市長盧秀燕捎來好消息說，今年第一波施政民調中，台中市政滿意度及市民光榮感都勇奪第1名，她也期許市府同仁以市民視角出發，市政工作會更好。

台中市府15日上午在陽明市政大樓舉行新春團拜。（陳淑娥攝）

台中市府15日上午在陽明市政大樓舉行新春團拜。（陳淑娥攝）

盧秀燕今天上午11時出席陽明市政大樓新春團拜，現場擺放一盤盤的柑橘及棗子，希望大吉大利，市府同仁熱情出席，立法院副院長江啟臣也共襄盛舉，相當熱鬧。

盧秀燕表示，今年媒體第一波全國施政民調，台中市施政滿意度為全國第1名，台中市民光榮感也拿下全國22個城市的第1名，這幾年來累積至今，台中已有9個第一，不管哪種民調，都是勇奪第一，要感謝市民的配合及支持，也感謝立法院、議會的鞭策及監督，以及市府同仁的努力。

盧秀燕特別請託同仁要擁有初心，就是我們是公僕，也是市民，以市民的視角出發，就會有同理心，市政工作會更好；其次，心中要有愛，要把市民當成家人來服務。

立法院副院長江啟臣指出，台中市政滿意度、幸福感以及光榮感，都是全國第1名，特別感謝大家；市長以市民為本，帶領市政愈來愈好，期待今年台中繼續好運、有發展以及平安，這是市民最大的願望及期待；在立法院部分，他會不餘遺力替市府爭取預算。