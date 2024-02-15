外媒報導索羅門群島國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）要求重新審視與北京間的安全協議，並透露想重建與台灣的外交關係。對此，外交部發言人劉永健表示，我國向來以開放態度與各國來往。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於2019年執政後旋即宣布與我國斷交，並轉向大陸建立外交關係，也與北京簽訂安全協議。而索國將於4月17日舉行大選，索國與北京間關係成為政策攻防議題之一。

反對陣營議員小肯尼羅瑞強調對中安全協議的必要，也表達想尋求重新與台灣建立外交關係；反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）也表示，就軍事與經濟來說，中國大陸都是超級大國，與中關係也能帶來好處，但仍須審視對索國利益為何，也批評蘇嘉瓦瑞與中建交前未與各省政府磋商。

對此，劉永健回覆，我國一向以開放態度誠心與各國來往，任何有助於提升我國國際地位、拓展國際空間的機會外交部都會認真看待。