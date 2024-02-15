桃園市長張善政15日開工日率府一層向市府團隊新春團拜。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政15日開工日率府一層向市府團隊新春團拜。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政15日開工日率府一層向市府團隊新春團拜，他分享過年發福袋時有婦人激動握著他雙手，感謝桃園免費肺癌篩檢政策救了她老公一命，張善政說數字是冰冷的、婦人的激動是有溫度的，市府會繼續打造全齡照顧城市，他也以大溪過年交通順暢期許團隊繼續花小錢做有創意的事，讓市民有感，他讚市府團隊形同一家人，只要一起打拚，沒有不能解決的事情。

桃園市長張善政15日開工日率府一層向市府團隊新春團拜。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政15日開工日率府一層向市府團隊新春團拜。(蔡依珍攝)

「準備今天開始開幹了！」張善政今率副市長王明鉅、蘇俊賓、祕書長詹榮鋒、副祕書長金志聿、賴淑華，向市府團隊新春團拜，他致詞表示，走進市府穿堂看到同仁熱情打招呼，讓他感覺大家就像一家人，他感謝過年期間很多同仁如警消、守望相助等都沒有休假，開心這個農曆年過的順利，交通、治安各層面都維持不錯，相信經過過年充分休息、養精蓄銳後，新的一年大家可以一起打拚。

桃園市長張善政15日開工日率府一層向市府團隊新春團拜。(蔡依珍攝)

張善政回顧過去一年，市府積極打造好通勤、好就學、好生活的宜居城市，在交通、產業等6面向，實現150項大小選舉承諾，謝謝大家的辛苦，讓他政見都沒有跳票，他希望桃園是一個「全齡照顧」的城市，也就是對所有市民都能妥善照顧，像是孕婦孕前後的心理諮商、大班免學費，還有去年3月推出的免費肺癌篩檢等。

張善政分享，過年在宮廟發福袋，遇到一家四口，妻子激動抓著他雙手說：「感謝你救了我老公一命！」原來她丈夫透過免費肺癌篩檢政策驗出罹癌一期，張善政感嘆，萬一沒有檢查出來、走了，還沒上小學的2小孩跟年輕婦女怎麼過日子，直指肺癌篩檢數字是冰冷的，但婦人激動抓雙手喊謝謝非常有溫度，今年也是府也會設法對檢出的病友繼續關懷追蹤，讓不同年齡層都有好的照顧。

張善政提到，未來一年要強化數位治理、力行淨零碳排，尤其淨零碳排對每個城市、國家都是一大挑戰，務必審慎以對，不能事不關己，他也分享過年期間特別關心大溪交通，每天平均遊客跟過去差不多，但透過有創意管理措施，今年比往年更好，強調交通不一定要開新路，發揮創意一樣可以做好，鼓勵同仁繼續把每一分錢花在刀口上，花小錢做有創意的事情，讓市民有感。

張善政說，桃園是國門之都，「未來從桃園開始」不是選舉口號，他喊出的「不一樣的桃園」就是要跟過去不一樣，未來正在從桃園開始，謝謝團隊去年努力讓他所有承諾一一兌現，今天上工鼓勵大家好好拼，再交出亮麗成績，尤其今年比去年更具挑戰，但他對家人有信心，一家人一起打拚時沒有不能解決的事情。