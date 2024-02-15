冬天空氣比較乾燥，尤其室內有暖氣會讓空氣更乾，是容易流鼻血的季節，醫師提醒，可多喝水減少鼻黏膜乾燥外，多吃富含維生素C的橘子、花椰菜、草莓與富含鐵質的紅肉、豆類等，也能強化鼻黏膜健康、預防流鼻血，若發生流鼻血，應坐下將身體稍微前傾，用手指輕捏鼻樑下方5到10分鐘幫助止血。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師胡皓淳在臉書粉專PO文指出，天冷容易流鼻血主要是因為冬天空氣乾燥，室內暖氣讓空氣更乾，這會讓鼻子裡面的黏膜變乾，容易裂開，而戶外冷空氣和室內暖空氣交替接觸還會讓鼻腔裡的血管先縮小再快速擴張，這樣血管就容易受損，導致流鼻血。

胡皓淳指，流鼻血的時候，首先要坐下來，接著身體稍微往前傾，這樣可以防止血液流進喉嚨，第3步驟用手指輕輕捏住鼻翼下方，保持這樣大概5到10分鐘，這時候要用嘴巴呼吸。千萬不要把頭仰得太後面，也不要躺下，因為這樣血液可能會流進喉嚨裡。如果手邊有冰塊可以冷敷，放在鼻樑和臉頰的交界處幫助止血。如果鼻血持續流很久停不下來，那就應該就醫。

要預防常流鼻血的問題，胡皓淳指，首先得保持鼻腔濕潤，尤其在乾燥的季節或空氣中。可以用生理鹽水噴霧或滴鼻液保持鼻子的濕度。再來使用加濕器來增加室內空氣的濕潤度，這樣鼻腔就不容易乾燥。此外，輕輕地擤鼻涕，避免用力挖鼻孔，這樣可以減少對鼻黏膜的刺激。

此外，胡皓淳指，維生素C有助於增強血管的健康，多吃橘子、草莓、花椰菜、綠葉蔬菜等富含維生素C的食物，能幫助加強血管壁，減少出血的可能性，日常飲食也要攝取一些鐵質，像是吃紅肉、豆類和綠葉蔬菜，可以預防貧血，這也有助於減少流鼻血，而辛辣或溫度過高的食物，可能會刺激鼻黏膜，增加流鼻血的可能性，若已在流鼻血，應避免食用。