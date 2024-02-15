NBA場邊爆發全武行，太陽與活塞之戰賽前，活塞前鋒史都華（Isaiah Stewart）在球員通道與太陽中鋒厄班克斯（Drew Eubanks）發生肢體衝突，史都華向厄班克斯揮拳，此事也影響到裁判吹判尺度，太陽球星布克（Devin Booker）開賽僅5分鐘就因兩次技術犯規，遭裁判驅逐出場。

綜合外媒報導，目前並不清楚雙方發生衝突的原因，聯盟已經針對此事件展開調查，初步狀況為史都華在球員通道向厄班克斯揮拳，兩人隨即出現推擠，最後雙雙被保全架開。

厄班克斯的嘴角雖然留有血漬，但他受訪時強調跟史都華沒有私人恩怨，還嗆聲史都華的拳頭「相當軟」，比賽開打後，裁判的吹判尺度變得更嚴謹，布克只打了5分鐘就因兩次技術犯規離場。

布克本季場均貢獻28分、4.7籃板及7.1助攻，投籃命中率高達高達50.1%，且三分球命中率也有37.8%，然而，此役布克僅得到7分、1籃板、1助攻和1次抄截。

此次衝突也讓人想起，史都華2021年與湖人球星詹姆斯（LeBron James）的糾紛，詹姆斯爭搶籃板時肘擊史都華，史都華找上詹姆斯理論，出現肢體衝突，事後雙方都遭到禁賽。