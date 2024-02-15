推拿整骨在台灣算是非常普遍的行為，但不是每個人都適合。對此，台中光田醫院骨科醫師嚴可倫指出，有4種情況千萬不要貿然去做推拿整骨，包括扭挫傷急性期、皮膚有外傷或發炎、骨折或剛開完刀，以及發炎性關節炎，恐使不適症狀加劇，甚至導致骨頭損傷斷裂，不可不慎。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文表示，推拿整骨其實也是有風險，若有以下4種情況的人，建議先給專業醫師評估，以免病情加劇：

1、扭挫傷急性期：通常會出現一定程度的軟組織腫脹，此時應以冰敷、加壓固定及充分休息為優先，若貿然進行推拿，可能反而讓腫痛的不適症狀加劇。

2、皮膚有外傷或發炎：在按摩推拿時，除了在身上加壓使力外，常會塗抹精油、乳液等潤滑皮膚，若皮膚正處於外傷、發炎等情況，可能會讓傷口惡化，導致細菌感染，嚴重恐引起蜂窩性組織炎，需要抗生素治療、甚至手術清創。

3、骨折或剛開完刀：由於骨折時骨骼仍較不穩定，且常會伴隨著瘀青、血腫，若按摩整骨不當，反而容易使受傷處腫脹加劇，甚至是骨折再次錯位或影響復原生長。此外，剛開完刀的狀態，傷口還沒有完全癒合，也不適合推拿整骨。

4、發炎性關節炎：常見如僵直性脊椎炎、類風溼性關節炎，皆處於發炎且特別脆弱的狀態，若在這時候大力推拿整骨，可能會導致骨頭損傷斷裂，造成更嚴重的負面影響。

除了上述情況外，骨科醫師廖志祥過去提到，身上出現異常的腫塊、骨頭在夜間出現疼痛，若有上述症狀就要當心是骨腫瘤所造成，此時繼續接受推拿，可能會讓腫瘤細胞到處轉移，延遲治療的黃金時機。