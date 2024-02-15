1艘陸籍快艇14日下午於金門禁止水域內越界捕撈，因拒檢蛇行導致船隻翻覆，2名陸籍人員送醫搶救不治。對此，陸委會15日發聲明指出，本案經初步調查，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當；發生不幸事件，我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報，1艘陸籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署依法前往處置。執法過程中，陸船因拒檢蛇行導致船隻翻覆，4名陸籍人員落海，其中2人經海巡人員救起後送醫搶救不治。

據陸委會15日新聞稿表示，歷年來，極少數對岸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖經我方呼籲加強治理，惜均未見改善。近日多艘次陸籍漁船更不斷進入我方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害我方漁民權益及沿岸居民生活。

陸委會強調，我方民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。對於本次陸籍船員拒絕配合我方執法工作，發生不幸事件，我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

事件發生當日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。她並呼籲，尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。