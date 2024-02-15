AI伺服器建置潮啟動，且農曆年長假提前拉貨，金像電1月合併營收達34.04億元，月增31.97%，年成長68.94%，創下單月歷史新高；金像電表示，雖然第1季有工作天數較少干擾，但AI伺服器客戶端需求還不錯，第1季看起來淡季不淡，將優於去年同期。

隨著AI伺服器出貨放量，2023年第4季AI伺服器(Server)佔金像電營收比重已達15%到20%，佔2023年的營收比重亦已逾10%，金像電預期，2024年AI伺服器佔比可望上看20%到30%。

金像電表示，如果外在環境沒有太大變數，今年營運有望逐季成長，整體營運可望優於去年。

受惠於記憶體模組、伺服器與汽車板出貨增溫及客戶提前拉貨，健鼎1月合併營收61.67億元，月增30%，年增32.3%，為單月歷史次高，從目前接單來看，健鼎表示，第1季可望較去年第4季略優，第2季可望與第1季持平。