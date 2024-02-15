侯友宜開工日許三願 背負人民期待創造「新」北市

今（15）日大年初六，新北市政府由市長侯友宜（中）帶領下舉行新春團拜，並與演出的江翠國小舞蹈團成員合影。（張鎧乙攝）

今（15）日大年初六為新北市府開工日，新北市長侯友宜一早協同市府團隊進行新春大團拜，侯友宜表示開工第一天有三願，一願希望新北市民在新北市府的守護下能夠平安健康；二願新北要與年輕人接棒，讓下一代有更多的連結及創新；三願盼更多人到新北就業跟投資，帶動新北經濟，讓市民能夠賺大錢。

新北市府開工日，近800名同仁在市長侯友宜的帶領下一同道賀說恭喜，侯友宜盼新的一年與同仁繼續共同打拼，營造更好的安居樂業好環境，也感謝同仁去年一整年的辛勞，春節期間他也到各地公廟為新北市民祈福，新的一年希望用龍的智慧跟力量， 讓願景全部落實。

侯友宜表示，去年一整年大家的辛苦他都看在眼裡，不管是剛成立的體育局、美術館，以及舉辦台灣設計展，新北市都在不斷的創新及改變，建設方面包含新北的三環六線，及多處重要道路都如火如荼的展開，他也感謝新北市民給予滿滿鼓勵，讓他不斷前進。

今年的三個願望，侯友宜希望新北市府團隊能夠用便民、利民、愛民的態度，營造更好的環境，龍年集眾人之力、眾人之善，用龍的智慧跟力量，讓新北市民過開心健康的生活，走春發福袋時，看到新北市民對新北市有很多期待，因此他將背負這個使命，創造一個不一樣的新北市。