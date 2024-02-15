台南市議會民進黨團在新春開工日舉行黨團三長改選、交接，經團黨議員協調，由陳秋宏接任總召，2位副召分別為李啟維及蔡麗青、幹事長為周嘉韋、3位發言人林依婷、陳皇宇及謝舒凡，訴求年輕化。陳秋宏強調，民進黨團展現跨世代、跨領域合作，力求溪南、溪北均衡，未來將整合黨團成員專長組成戰鬥小組，讓人耳目一新。

今天交接典禮，包括市長黃偉哲、市議會祕書長顏昇祺、民進黨團議員及民進黨台南市黨部主委潘新傳及市府各局處首長都出席，場面熱鬧。

卸任總召郭鴻儀表示，去年黨團章程做了修正，多了1位副總召及發言人，新的黨團幹部，除總召陳秋宏、副總召李啟維，其他都是新任議員，象徵一代接一代、一棒接一棒，黨團有新的力量。他提到，未來交棒給新的黨團，繼續努力和台南市政府合作，打下更好的基礎，尤其台南400非常重要，希望市府和民進黨團能好好攜手合作。

陳秋宏表示，本屆市議員民進黨團共有29席，為議會最大黨團，為了讓更多新世代議員能夠共同參與黨團運作，修改民進黨團組織章程，新增1位副召及1位發言人。他說，去年一整年擔任副召的歷練，對議會黨團的運作也愈加熟稔，期許在台南市關鍵一年可以帶領新一代議員們更貼近民意，也更加貼近年輕世代，為市民打造更好的台南。

陳秋宏說，成員經過大家共同討論，不分派系、不分男女、溪南溪北均衡，照顧到台南每一個角落，未來要讓溪南、溪北或山區海邊都有代言人，為黨團發聲，為市政協助。他說，去年總預算經歷風風雨雨，但總算也順利通過，希望新團隊可以更和諧，幫助市府在未來一年中所有市政推動預算審查都能順利。