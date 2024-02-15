年代旅遊富國島丟包事件持續延燒，中華民國旅行業品質保障協會15日受理旅客申訴。針對旅客在外站得多付720美金一事，品保協會理事長張永成（圖）受訪表示，「前所未有、不可思議」，更怒斥年代旅遊根本「莫名其妙」，呼籲應盡快把720美金還給旅客。（劉宗龍攝）

美加旅行社（年代旅遊）安排790名旅客春節期間赴越南富國島旅遊，向每人收取數萬元團費後，卻與當地旅行社、航空公司等產生糾紛，有292名旅客一度被丟包，後續。交通部長王國材今表示，觀光署已經展開調查，針對台越旅行社之間糾紛、年代旅遊財務狀況等，視情節最重可先停牌3個月。

王國材說，年代旅遊的遊程沒有事先安排好，旅客行程中斷一段時間，已經要求觀光署對年代重罰，一是透過「旅行業管理規則」，出團前須替旅客辦好簽證、機票、住食等，但它都沒做到，可罰1至5萬元；二是透過《消費者保護法》，最重可先讓年代停業3個月，後續再看狀況處理。

王國材指出，旅行業本身不負責任，收錢後把旅客帶到國外丟包，交通部與觀光署會嚴格處理。

旅行業品質保障協會今起受理相關旅客的申訴，另有許多旅客因接下來要參加年代的團，希望辦理解約退費。理事長張永成則說出重話，讓旅客到外站額外刷卡，是不可思議、莫名其妙的事情，協會絕對站在消費者立場，希望年代旅遊依照其聲明從優、從寬、從速賠償，若處理不好，協會將讓它出會，等於未來沒有生意可做。