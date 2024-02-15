國民黨立院黨團推動落實國會聽證調查權，遭綠營批違憲，對此，國民黨主席朱立倫今反批民進黨八年不做，還出來批評，根本是反民主、走倒退路線。

朱立倫今受訪時反問民進黨立院黨團總召柯建銘，全世界民主國家都跟國民黨做法一樣，請問有哪一點違憲？立法院該有聽證權、調查權、調閱權，美國等先進民主國家都在做。

朱立倫說，請民進黨告訴大家，以前蔡英文也都這樣主張，為何八年都不做，不但不做還說人家違憲，民進黨是反民主、走倒退路線。他強調，國會該扮演什麼功能，就讓他好好發揮，不要因為政黨有所不同。

針對2026縣市長選舉，民眾黨可能遍地開花，朱立倫認為，現在剛選完就好好做事，尤其國民黨有15個執政縣市，希望好好把市政、縣政做好，讓民眾感受到國民黨是真正為人民服務、打拚，讓大家過好日子的政黨。

至於傳出有人不願意繳納黨職分攤金？朱立倫則說「我從來沒有聽過欸，這謠言從哪來的？」

被問到未來新北、台中由誰接班？朱立倫僅強調，國民黨各地有很多年輕人，新的世代都是接班人，大家就一起努力。