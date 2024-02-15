日經指數在1989年12日29日該年封關時站上38,957.44點，創下歷史收盤高點。

IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示，我不敢相信我們已經走這麼遠，卻還沒有看到那些歷史高點，日股可能在3月底面臨測試。隨著進入日本財政年度的年底，日經指數通常表現良好，但如果錯失這個機會，我們就得看向年中。他表示，日經指數往往在4月新財年開始時回落。

日本去年第四季經濟連續兩季萎縮，亦即陷入所謂的「技術性衰退」，可能促使日本央行維持寬鬆貨幣政策，這給日圓帶來貶值壓力，卻有利於出口股的營運展望。

幾位日本央行高層表示，即使負利率政策在未來幾個月退場，可能要很慢才會調升利率。受此發言影響，日圓在本周貶破150美元大關。

隔夜費城半導體指數大漲2.2%，受此激勵，日本晶片股走高，為日經指數帶來巨大提振。晶片製造設備大廠東京威力科創早盤勁揚近4%，貢獻最大，為日經指數帶來133個漲點。

AI新創投資大戶軟銀上漲3%，為日經指數貢獻49個漲點。

業績題材股各自表態，綠能公司Ebara和電商公司Rakuten Group均飆漲近16%，玩具公司Bandai Namco重挫逾15%。