家登2023年自結合併營收50.77億元、年增13.03％，連5年改寫新高。公司表示，集團營收自2019年起連5年維持雙位數成長，在2大關鍵因素帶動下，使集團去年營運在全球市況存在多重隱憂下表現仍維持穩健。

家登表示，去年首季先進製程極紫外光罩盒（EUV Pod）出貨量相當可觀，雖然受全球半導體庫存調節影響，第二季拉貨速度略微趨緩，但由於先進製程量產進度未曾減速，使全年EUV光罩載具整體需求仍相當暢旺。

其次，家登12吋前開式晶圓傳載盒（FOUP）打入全球關鍵產業鏈，快速量產且出貨量逐月提升，目前大中華客戶已包下逾半年份產能，由於關鍵客戶持續要求增加產能供給，加上高階FOUP去年底通過大客戶驗證，今年整體需求量將極為可觀。

鑒於訂單能見度極高，家登對此持續積極擴產因應，以滿足全球客戶的晶圓載具需求，預期兩大產品系列將為集團表現帶來跳躍式成長，看好營運將逐季成長、且自第二季起明顯增溫，全年營收將維持雙位數成長、且動能優於去年，營收及獲利有望同步創高。

家登表示，今年經營重點在於落實在地服務並提升效率，歐美市場已備有專業服務團隊及倉儲系統，提供大客戶即時服務與無時差出貨需求。大中華地區則著重在家登昆山廠的全系列產品加速量產，做到在地自給自足，進而滿足大中華地區與日俱增的訂單量。

此外，家登運用機械加工強項切入航太產業，日前已完成朝宇航太併購，打造營運第三隻腳。由於朝宇航太已是波音、奇異等巨擘供應商，強項在於特用製程，可結合雙方強項拓展業務，配合長單貢獻帶動，目標今年航太營收倍數跳增、達逾5億元。